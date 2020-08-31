Держборг Білорусі різко зріс - майже на 20%

Державний борг Білорусі за перші вісім місяців 2020 року зріс на 18,6% і становить 53,1 млрд рублів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів Білорусі.

Станом на 1 серпня 2020 роки держборг Білорусі становив 53,1 млрд руб і збільшився порівняно з початком 2020 року на 8,3 млрд рублів, або на 18,6%.

Зазначається, що зовнішній державний борг станом на 1 серпня становив 17,8 млрд доларів США, збільшившись з початку року на 0,6 млрд доларів (з урахуванням курсових різниць), або на 3,7%.

Більш того, внутрішній державний борг станом на 1 серпня становив 9,8 млрд рублів, збільшившись з початку року на 1,0 млрд рублів (з урахуванням курсових різниць), або на 11,8%.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.