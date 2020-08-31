Укрнафта за 7 місяців сплатила 7,8 мільярда податків

ПАТ "Укрнафта" за січень-липень 2020 року сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 7,79 млрд грн, із них 943 млн грн сплачено за липень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, ПАТ "Укрнафта" за липень 2020 року сплатило 417 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами. З них 20,86 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.

Найбільші надходження з рентної плати "Укрнафти" отримали бюджети Сумської (9,06 млн грн), Івано-Франківської (4,59 млн грн) і Полтавської (2,91 млн грн) областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів.

Принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ.