Водії таксі Bolt, Uber, Uklon купуватимуть патент - Мінінфраструктури

Після реформи Служби таксі в Україні водіям таких нетрадиційних служб як Bolt, Uber, Uklon треба буде купувати патент на здійснення пасажирських перевезень.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" розповів генеральний директор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян.

"На сьогодні ми придумали один дієвий спосіб. Він вписаний у цей законопроєкт. Суть така. У сфері перевезень пасажирів на замовлення — тобто це не класичні таксі, це як раз таксі Bolt, Uber, Uklon та інші — переважно працюють фізособи, звичайні пересічні особи, не фізичні особи - підприємці, не юридичні особи. Для того, щоб вони могли здійснювати цю діяльність законно, ми вводимо таке поняття, як "патент", - пояснив Погосян у програмі "Офіційна розмова".

За його словами, патент передбачає право на ведення подібного роду господарської діяльності. Водій зможе купити патент на один рік, на один місяць.

Погосян зазначив, що вартість патенту на один рік буде зафіксована на рівні однієї мінімальної зарплати, яка встановлена станом на 1 січня поточного року. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то відповідно суму треба розділити на 12.

Для електромобілів вартість патенту буде удвічі меншою.

"Насправді, ми створюємо умови, за яких би люди — а це сотні тисяч, які працюють у цій сфері незаконно і перевозять громадян, що є дуже відповідальним питанням, — працювали на законних підставах. Вибір у кожного громадянина буде або працювати на самого себе, купивши патент, або відкрити фірму і працювати як класична служба таксі", - пояснив Погосян.

Дивіться також повний випуск програми "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ".