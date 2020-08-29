Більшість служб таксі в Україні працюють нелегально — Мінінфраструктури

Більшість служб таксі в Україні працюють нелегально, не сплачують податки.

Про це повідомив генеральний директор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

За його словами, 95% ринку таксі знаходиться в тіні. У галузі зайнятих майже 220 тисяч водіїв. "На сьогодні вони (Uber, Uklon і Bolt - ред.) поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки і питаннях відстоювання своїх інтересів у разі потреби", - повідомив Погосян.

Він додав, що службу таксі в Україні реформують, щоб детінізувати сфери перевезень.