Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати ринок житлового будівництва

Національний банк занепокоєний порядком уведення будівельних робіт в Україні, і вважає, що проблеми з ринком житлового будівництва треба вирішувати на законодавчому рівні.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що це може викликати певний рівень соціальної напруги, тому хочемо сказати, що ми вкотре висловлюємо занепокоєння порядком введення будівельних робіт, і цю проблему треба вирішувати на законодавчому рівні", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, банк «Аркада» віднесено до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення Правління Національного банку ухвалило 25 серпня 2020 року. Національний банк прийняв рішення віднести банк Аркада до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.