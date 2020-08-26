Підвищення мінімальної зарплати пожвавить споживчий попит - Мінфін

Підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 000 грн дозволить пожвавити споживчий попит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі одного з телеканалів.

"Ми вважаємо за можливе, за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати пожвавити споживчий попит", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн. У Мінфіні заявили, що рішення парламенту про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня тягне 4 млрд грн додаткових видатків бюджету; їх профінансують за рахунок економії на обслуговуванні державного боргу та збільшення надходжень від окремих податків.