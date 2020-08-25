Вклади фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування за липень зросли на 14,8 мільярда

Загальна сума вкладів фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців, у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 серпня 2020 року становила 553,4 млрд грн, що на 14,8 млрд грн більше, ніж станом на 1 липня цього року (538,6 млрд грн).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зокрема, із загальної суми вкладів фізичних осіб станом на 1 серпня 2020 року вклади у національній валюті становили 317,4 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць), а вклади в іноземній валюті – 236,0 млрд грн (+13,4 млрд грн за місяць).

Зазначається, що кошти 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами. Також гарантіями Фонду повністю покривається 39,8% від загальної суми вкладів, що складає 220,0 млрд грн.

Читайте також: З початку року вклади фізосіб у банках виросли на 64 мільярди

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 серпня 2020 року склала 39,0 млрд грн або 7,0% від загальної суми вкладів (із 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців).

Станом на 1 серпня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки.