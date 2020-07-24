З початку року вклади фізосіб у банках виросли на 64 мільярди

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 липня становила 538,6 млрд грн, що на 64,2 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 липня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 538,6 млрд грн, що на 64,2 млрд грн більше, ніж на 1 січня п.р. (474,4 млрд грн). За місяць цей показник зріс на 8,8 млрд грн",- йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2020 року вклади у національній валюті становили 316,0 млрд грн (+36,5 млрд грн за півроку), вклади в іноземній валюті – 222,6 млрд грн (+27,7 млрд грн за півроку).

Кошти 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами. Також гарантіями Фонду повністю покривається 41,0% від загальної суми вкладів, що становить 220,9 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,1%, а сума їх вкладів на 1 липня 2020 року – 38,2 млрд грн (7,1% від загальної суми вкладів).

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Як повідомлялося, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 липня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки.