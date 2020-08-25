У річці Прип'ять не ведуть роботи з днопоглиблення - Мінприроди

У річці Прип'ять не ведуть роботи з днопоглиблення, а проводять ремонтне дночерпання.

Про це сказав журналістам міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодних робіт з днопоглиблення не ведеться. Міністерство інфраструктури проводить ремонт дночерпання, доводить глибину до проєктної 2,65. Ця діяльність повністю контролюється ДСП "Екоцентр". Радіаційний фон вимірюється щоденно. Перед тим, як просувається робота, робляться проби радіаційні, а потім отримується дозвіл на просування далі. Весь грунт, який у результаті такого черпання, відводиться. Жодної тонни піску чи грунту на береги не викидається. Екосистема не постраждає", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, на річці планують запустити водний туристичний маршрут Київ-Мозир-Київ. У березні Національна екологічна рада України заявила, що вкрай стурбована роботами з днопоглиблення, що почалися згідно з розпорядженням Міністерства інфраструктури на річці Прип'ять.

Філія ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) "Днопоглиблювальний флот" уклала договір на проведення днопоглиблювальних робіт для забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу на українській ділянці р. Прип’ять довжиною 64,5 км.