Нацбанк спростив доступ до депозитарних послуг та інвестицій в ОВДП

НБУ розширив можливості для інвестування в державні цінні папери, в тому числі при їх первинному розміщенні, а також удосконалив порядок адміністрування виплат за такими паперами та спростив підключення небанківських фінансових установ до послуг депозитарію Національного банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, реалізовані такі зміни: впроваджено грошовий кліринг за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, що зменшить адміністративне навантаження як на Міністерство фінансів, так і депозитарні установи під час взаєморозрахунків по операціям з державними цінними паперами;

визначено порядок обслуговування нового виду рахунку, який може відкриватися депозитарними установами в системі автоматизації депозитарію НБУ для своїх клієнтів – номінальних утримувачів;

нерезидентам надана можливість проводити операції спадкування, правонаступництва, внесення ОВДП до статутного капіталу, а також операції з ОЗДП та державними деривативами з розрахунками "поставка цінних паперів без оплати";

передбачено оформлення глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів виключно у вигляді електронного документа;

надано дозвіл на допуск первинних дилерів ОВДП без ліцензії на депозитарну діяльність до аукціонів з розміщення державних цінних паперів і врегульовано порядок їх взаємодії з емітентом та депозитарними установами;

для депозитарних установ, що не є банками, встановлена можливість користуватися послугами депозитарію Національного банку без обов’язкового підключення до електронної пошти Національного банку.

Крім цього, були описані процедури які дозволяють надавати в заставу Національному банку розширений перелік видів цінних паперів для отримання рефінансування, у тому числі облігації місцевих позик та корпоративні облігації з державною гарантією. Також було оптимізовано графік операційного дня депозитарію Національного банку з огляду на вкрай малу кількість депозитарних операцій у вечірні години. Операційний день депозитарію триватиме з 9.00 до 19.30.

Зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2020 року №119 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України". Постанова набирає чинності з 19 серпня 2020 року, за виключенням окремих пунктів, які набирають чинності в окремі терміни, визначені Постановою.