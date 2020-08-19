Нацбанк спростив доступ до депозитарних послуг та інвестицій в ОВДП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема, реалізовані такі зміни: впроваджено грошовий кліринг за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, що зменшить адміністративне навантаження як на Міністерство фінансів, так і депозитарні установи під час взаєморозрахунків по операціям з державними цінними паперами;
визначено порядок обслуговування нового виду рахунку, який може відкриватися депозитарними установами в системі автоматизації депозитарію НБУ для своїх клієнтів – номінальних утримувачів;
нерезидентам надана можливість проводити операції спадкування, правонаступництва, внесення ОВДП до статутного капіталу, а також операції з ОЗДП та державними деривативами з розрахунками "поставка цінних паперів без оплати";
передбачено оформлення глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів виключно у вигляді електронного документа;
надано дозвіл на допуск первинних дилерів ОВДП без ліцензії на депозитарну діяльність до аукціонів з розміщення державних цінних паперів і врегульовано порядок їх взаємодії з емітентом та депозитарними установами;
для депозитарних установ, що не є банками, встановлена можливість користуватися послугами депозитарію Національного банку без обов’язкового підключення до електронної пошти Національного банку.
Крім цього, були описані процедури які дозволяють надавати в заставу Національному банку розширений перелік видів цінних паперів для отримання рефінансування, у тому числі облігації місцевих позик та корпоративні облігації з державною гарантією. Також було оптимізовано графік операційного дня депозитарію Національного банку з огляду на вкрай малу кількість депозитарних операцій у вечірні години. Операційний день депозитарію триватиме з 9.00 до 19.30.
Зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2020 року №119 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України". Постанова набирає чинності з 19 серпня 2020 року, за виключенням окремих пунктів, які набирають чинності в окремі терміни, визначені Постановою.