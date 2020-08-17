ДТЕК зупинить видобуток на шахті ім. Сташкова

Компанія ДТЕК планує у 2021 році зупинити видобуток на шахті ім. Сташкова через вичерпання запасів вугілля.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі "ДТЕК Павлоградвугілля", підрозділом якого є шахта.

Гірничі роботи на шахті ім. Сташкова у 2021 році будуть поступово завершуватися, а її працівників вже зараз поступово переводять на шахту "Дніпровська" та інші підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля". У компанії повідомили, що шахта закінчила відпрацювання запасів вугілля на своєму основному полі ще у 2019 році. Зараз тут вугілля видобувається на прирізаній ділянці за вентиляційною свердловиною. Видобуток з цієї лави триватиме до початку 2021 року.

Як повідомлялося, шахта ім. Миколи Івановича Сташкова введена в експлуатацію у 1982 році, її проєктна потужність становила 1,5 млн тонн вугілля на рік.

Група ДТЕК розвиває бізнеси з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної і теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів; 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов.