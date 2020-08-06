Суд розглядає справу про стягнення з ПриватБанку коштів Суркісів

Печерський районний суд м. Києва в терміновому порядку розпочав розгляд справи про виплату АТ "КБ "ПриватБанк" 250 млн дол. офшорним компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Офшорні компанії звернулись до Печерського районного суду із заявою про "встановлення порядку виконання ухвали про забезпечення позову", яка була винесена ще 2017 році.

"Позиція ПриватБанку дуже проста. У 2016 році при проведенні націоналізації депозити пов'язаних осіб були обміняні на акції додаткової емісії, а отже, такі депозитні договори станом на сьогодні є вже виконані. Сьогодні в обід банком була отримана повістка про виклик на судове засідання до Печерського районного суду на 16-ту годину, де позивачі просять змінити спосіб виконання ухвали. Вони просять, щоб суд точно визначив суму, яку має сплатити ПриватБанк, банк вважає, що умови договорів виконано і сума, яка підлягає виплаті дорівнює нулю", - сказав представник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

Він додав, що позивачі просять визначити суму, а також у випадку невиконання банком обов'язку щодо виплати таких сум просять надати можливість Державній виконавчий службі примусово стягнути з рахунків ПриватБанку зазначену суму.

За словами Пожидаєва, цей судовий розгляд стосується нематеріальних умов, а саме: зобов'язати банк виконувати договори. Жодної вимоги щодо стягнення грошової суми, яка розглядається судом, не заявлено.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб.

Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

Після націоналізації держава докапіталізувала ПриватБанк на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.