Зміни у наглядовій раді ПриватБанку: ОАСК відкрив провадження

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі щодо зміни голови та членів наглядової ради ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо зміни голови та членів наглядової ради ПриватБанку. Відповідачем у даному позові зазначений Національний банк України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін колегією у складі трьох суддів.

В ОАСК уточнили, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національного банку України, яка полягає в ненаправленні до АТ КБ «ПриватБанк» вимоги про зміну керівників цього банку – голови та членів наглядової ради Шерон Іскі, Артема Шевальова, Ерана Кляйна, Юлії Мецгер, Сергія Олексієнка, Надіра Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжика та Ольги Томаш за недотримання цими особами вимог закону про бездоганно ділову репутацію. Також ОАСК просять направити до ПриватБанку вимогу про зміну відповідних керівників.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня за результатами судового засідання Велика палата Верховного суду повністю задовольнила вимоги касаційних скарг Національного банку України, АТ КБ «ПриватБанк» та Міністерства фінансів України та скасувала рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/20221/16 за позовом родини Суркісів. Міністерство фінансів привітало рішення Верховного суду та визнання родини Суркісів пов'язаними з колишніми власниками ПриватБанку особами та обмін їх депозитів на акції додаткової емісії ПриватБанку.

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Велика палата Верховного суду погодилася з доводами держбанку про законність рішення НБУ та непідвідомчість адміністративним судам спорів щодо законності договорів купівлі-продажу акцій, укладених в процедурі націоналізації банку.

Висновок Великої палати Верховного суду про непідвідомчість адміністративним судам спорів щодо договорів купівлі-продажу акцій, укладених у процедурі націоналізації банку, зумовить закриття провадження з розгляду адміністративними судами вимог про нечинність таких договорів.