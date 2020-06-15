У НБУ привітали рішення Верховного суду у справі родини Суркісів

У Національному банку вітають рішення Великої палати Верховного суду, яка частково задовольнила касаційну скаргу НБУ, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій у справі родини Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Ми вітаємо рішення Верховного суду про скасування рішення судів попередніх інстанцій. Рішення Національного банку про те, що родина Суркісів є пов’язаними з ПриватБанком особами, залишається у силі. Отже, держава мала повне право на обмін їх депозитів на акції додаткової емісії банку для зменшення навантаження на платників податків при виведенні ПриватБанку з ринку за участі держави", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У НБУ нагадали, що суди попередніх інстанцій скасували рішення НБУ про визначення членів родини Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами, визнали нечинними договори купівлі-продажу акцій додаткової емісії ПриватБанку за рахунок депозитів родини Суркісів (bail-in), стягнули з ПриватБанку понад мільярд гривень. Тепер же зазначені рішення судів скасовані.

Читайте також: Верховний суд ухвалив рішення у справі за позовом Суркісів до ПриватБанку

Раніше повідомлялося, що Велика палата Верховного суду скасувала рішення судів першої і апеляційної інстанцій у справі щодо позову Суркісів до Приватбанку.

Верховний суд також зазначив, що позовні вимоги родини Суркісів підсудні цивільному суду, а не суду адміністративного судочинства.

Як повідомлялося, 27 квітня Велика палата Верховного суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд. У Нацбанку неодноразово зауважували, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними особами з ексвласниками ПриватБанку. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in, у рамках якої гроші на їхніх рахунках були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку.

Читайте також: Правління ПриватБанку викликають на допит у справі Суркісів

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку. Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.