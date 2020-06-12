Правління ПриватБанку викликають на допит у справі Суркісів

Прокуратура викликає правління ПриватБанку на допит за сумнівними виконавчими провадженнями про виплату 250 млн дол. офшорним компаніям Суркісів.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"10 червня 2020 року члени правління ПриватБанку отримали повістки на допит до Прокуратури міста Києва за фактом невиконання рішення суду про виплату офшорним компаніям, пов'язаним з братами Суркісами, більше 250 млн дол. депозитів, конвертованих у капітал банку під час його націоналізації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила пресслужба банку, повістки на допит були відправлені всім членам правління банку прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури м.Києва А. Столярчуком. При цьому, документи були оформлені з численними процесуальними порушеннями і датовані "заднім числом" 27 травня з вимогою з'явитися в прокуратуру 5 червня 2020 року.

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У банку наголосили, що виклик на допити керівництва ПриватБанку за фактами невиконання сумнівних виконавчих проваджень, ПриватБанк розцінює як чергову спробу тиску на банк з боку осіб, пов'язаних з його колишніми власниками.

Як відомо, за підсумками рішення Київського апеляційного суду від 15 квітня 2020 року у справі про фактично стягнення з ПриватБанку більше 250 млн дол. США на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, державний виконавець відкрила проти банку 6 нових проваджень. При цьому, подані в рамках виконавчого провадження скарги ПриватБанку на незаконність таких дій фактично були проігноровані Печерським районним судом м.Києва, а відповідне звернення до Міністерства юстиції залишилося без відповіді.

Також ПриватБанк звернувся із заявою до державної виконавчої служби про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами, через наявні обставини підробки документів, за якими були відкриті такі виробництва.

Вже 15 червня 2020 Велика палата Верховного Суду продовжить розгляд іншої справи за позовом сім'ї Суркісів, а саме про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами та про визнання недійсними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail-in).

Важливо відзначити, що рішення суду щодо статусу пов'язаності сім'ї Суркісів не впливають на рішення НБУ про націоналізацію і про обмін коштів вкладників на акції банку (Бейл-ін).