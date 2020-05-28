ПриватБанк звернувся до виконавчої служби через підроблені документи у справі Суркісів

Виконавчі провадження за заявами компаній Суркісів були відкриті за підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"ПриватБанк звернувся з заявою до державної виконавчої служби про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов’язаних з братами Суркісами, через наявні обставини підробки документів, за якими були відкриті такі провадження. Також банк найближчим часом направить відповідну заяву до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Заяви до державної виконавчої служби від імені позивачів CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP були підписані нібито керівництвом компаній, проте, при співставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів.

ПриватБанк звернувся до спеціалізованої установи щодо проведення почеркознавчої експертизи підписів, за результатами якої встановлено, що підписи від імені директорів компаній виконано іншою особою.

Як відомо, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва, ПриватБанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in).

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Вже 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд іншої справи за позовом родини Суркісів, а саме про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail-in).