Мінфін продав держоблігацій ще на 10,25 мільярда

Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,249 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбук.

4 серпня 2020 року на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски номінованих в гривні цінних паперів зі строком обігу 6 місяців, 1 та 2 роки.

Найбільший попит інвесторів був сконцентрований на інструменті з найдовшим терміном обігу із запропонованих інструментів – у дворічних паперах. Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 1,917 млрд грн, однорічних – 3,024 млрд грн, а дворічних – 5,308 млрд грн.

Середньозважена дохідність склала 7,74%, 9,2% та 10,25% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 липня 2020 року залучило до державного бюджету 10,69 млрд гривень (в еквіваленті).