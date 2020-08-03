Мінфін назвав банки, через які виплачують пенсії і грошову допомогу

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік 44 уповноважених банків для виплати пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів публікує перелік уповноважених банків. На сьогодні уповноваженими є 44 банки.

Зазначається, що з переліку уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, виключено АТ "Банк Січ".

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До уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ увійшли: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Агропросперіс Банк», АТ «КБ «Акордбанк», АТ «Акцент-Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Восток», АТ КБ «Глобус Банк», АТ «Східно-Український Банк «Грант», АТ «Ідея Банк», АТ АКБ «Індустріалбанк», АТ «Банк "Кліринговий Дім», АТ «Комерційний Індустріальний Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Кристалбанк», АТ АКБ «Львів», АТ «Мегабанк», АТ «Метабанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», АТ «Мотор-Банк», АТ «МТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ АБ «Південний», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Полікомбанк», АТ «Полтава-банк», АТ «Правекс Банк», АТ «ПроКредит Банк», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «АКБ «Радабанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Банк Форвард», АТ «Юнекс Банк».