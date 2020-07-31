Нацбанк припускає підвищення облікової ставки у 2021 році

У Національному банку припускають, що наступного року облікова ставка дещо підвищиться у відповідь на зростання інфляційного тиску.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за липень 2020 року.

"У 2021 році облікова ставка Національного банку, яка сьогодні перебуває на рекордно низькому рівні у 6%, ймовірно дещо підвищиться у відповідь на зростання інфляційного тиску через відновлення споживчого та інвестиційного попиту",- йдеться у повідомленні.

Однак монетарні умови, зазначають у НБУ, все ще залишатимуться стимулюючими до середини 2022 року.

Враховуючи, що попередні зниження облікової ставки ще не повною мірою відобразилися у вартості ресурсів на фінансових ринках, наголошується у звіті, це створює передумови для подальшого зниження відсоткових ставок за кредитами та депозитами.

Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням правління Національного банку України від 12 червня 2020 року, раніше облікова ставка у квітні була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня 2020 року – до 11%. Вона регулярно знижувалася із 25 квітня 2019 року, коли НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.