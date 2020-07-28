В Україні цьогоріч очікується скорочення авіаперевезень утричі - Криклій

В Україні станом на кінець року очікується скорочення авіаперевезень утричі порівняно з минулим роком.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі журналістам на Полтавщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прогнозований обсяг авіаперевезень на кінець року - це 30-35% обсягу пасажирських перевезень порівняно з минулим роком», - сказав Криклій.

Він також зауважив, що авіаперевізники намагаються стимулювати та привертати увагу громадян - «конкурують зі страхом за допомогою ціни». «Бачимо, що і на внутрішні, і на міжнародні перевезення доволі конкурентні демократичні ціни», - зазначив міністр.

Він додав, що іноземні компанії повертаються в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення, і ще жодна не повідомила про повне припинення польотів з України, але кількість і частота цих авіарейсів - дуже малі.

Крім того, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо підтримки аеропортів, Криклій зауважив, що державні аеропорти України «Бориспіль» та «Львів» отримали кредити, які надають можливість до кінця року забезпечити ліквідність, виплачувати зарплати, функціонувати.

Як повідомлялося, в Україні 5 червня відновилися внутрішні авіаперевезення, а 15 червня – міжнародні, що були призупинені з березня через епідемію коронавірусу.