НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "Стародавнє місто Дубно"

Національний банк з 28 липня 2020 року вводить в обіг пам'ятну монету "Стародавнє місто Дубно" номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Присвячена місту, яке вперше згадується під 1100 роком, центру удільного князівства на Волині – місту Дубно (Дубен), яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торговельних шляхів, одним із центрів духовного життя краю. Дубно як місто розбудоване князями Острозькими – можновладними і впливовими особами на політичній арені Європи ХV–ХVІІ ст", - йдеться в повідомленні.

Монета з нейзильберу "Стародавнє місто Дубно" вводиться в обіг із 28 липня 2020 року номіналом 5 гривень та тиражем 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено: угорі напис Україна, під яким – малий Державний Герб України та праворуч рік карбування монети – 2020; ліворуч на дзеркальному тлі зображено Костянтина Острозького, праворуч від якого – герб Острозьких та номінал монети – 5 на тлі стилізованого Дубенського замку; унизу праворуч на тлі стилізованих хвиль напис – Костянтин/ Острозький; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу по центу).

На реверсі монети вгорі праворуч – герб міста Дубно; на дзеркальному тлі абрису Дубенського замку зображено композицію з найцікавіших культових споруд міста Дубно, унизу праворуч на дзеркальному тлі написи: Дубно/ 920/ років.