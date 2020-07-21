Нацбанк випустить пам'ятну монету з нагоди 250-річчя Запоріжжя

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Запорізький туристичний центр.

"Національним банком України заплановано випуск пам’ятної монети України “Славетне місто Запоріжжя” номіналом 5 гривень. Монету планується випустити у вересні 2020 тиражем 35 000 штук", - йдеться у пості.

Монету буде виготовлено з нейзильберу (від німецької «нове срібло») - сплав міді нікелю і цинку. Нова монета буде випущена у вересні з нагоди 250-річчя Запоріжжя.