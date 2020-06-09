Визначили переможців конкурсу "Краща монета року України"

Перемогу в номінації “Краща монета року” за 2019 рік присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У номінації “Краща монета року” перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль” (срібло, номіналом кожної монети 10 гривень). Автори ескізів цих монет-переможниць – художниця Наталія Фандікова. Скульптори – Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов", - йдеться в повідомленні.

У номінації “Краще розкриття теми” – пам’ятній монеті “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (нейзильбер, номінал монети 5 гривень). Автори ескізів цієї монети – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко.

Конкурс "Краща монета року України" проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. Перший етап конкурсу, протягом якого проголосувало більше двох тисяч осіб, тривав з 3 лютого до 6 квітня цього року. На другому етапі конкурсу таємним електронним голосуванням члени спеціально створеної комісії визначили кращі монети 2019 року у двох номінаціях.

Цьогоріч переможців серед пам’ятних монет, що вийшли до фіналу конкурсу, обирали представники Національного банку України, Національної академії наук України, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики.

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Як повідомлялося, за підсумками конкурсу "Краща монета року України" за 2018 рік перемогу у номінаціях "Краща монета року" та "Краще розкриття теми" присуджено пам’ятним монетам набору "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", “Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).