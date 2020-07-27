Укрзалізниця реструктуризувала $200 мільйонів боргу на строк до трьох років

АТ "Укрзалізниця" реструктуризувало близько 200 млн дол. боргу перед АТ "Сбербанк", що підлягали сплаті 31 липня цього року, на строк до трьох років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця успішно завершила угоду з реструктуризації боргу на суму близько 200 млн доларів США, що підлягав погашенню до кінця липня поточного року. Підписання відповідних угод відбулось минулого тижня з набранням остаточної чинності умов реструктуризації після прийняття відповідного рішення Національним банком України", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що Укрзалізниця, як і переважна більшість світового бізнесу, зазнала значного негативного впливу пандемії коронавірусу. І для підтримки належного рівня ліквідності та соціальної функції компанії необхідно було реструктуризувати зобов’язання перед Сбербанк (Україна) на суму близько 200 млн доларів США, що підлягали сплаті 31 липня цього року.

Зазначається, що реструктуризацію боргу проведено на термін до трьох років з можливістю дострокового погашення.

Крім того, компанія планує подальше рефінансування боргу з міжнародного ринку капіталів або від одного з українських банків.

Реструктуризація стала можливою завдяки підтримці Національного банку та Міністерства фінансів України, які підтримують реалізацію заходів для зниження негативного впливу пандемії на транспортний сектор економіки.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк продовжив до 30 листопада 2020 року дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, що здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені COVID-19.

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Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ №105 “Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 26 березня 2020 року №39” від 24 липня 2020 року. Постанова набрала чинності з 25 липня.

У 2020 році АТ «Укрзалізниця» за рішенням Великої палати Верховного суду визнане правонаступником, зокрема, ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ — 21 жовтня 2015 року.

За приблизними підрахунками Укрзалізниці, сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, зокрема, 3,5 млрд грн перед АТ «Сбербанк» і 1,2 млрд грн - перед АТ «ВТБ Банк», які є підприємствами власності резидентів Російської Федерації. Надані ними кредитні ресурси були використані Донецькою залізницею на придбання та оновлення основних засобів, що з початком збройного конфлікту на сході залишилися на тимчасово не підконтрольних Україні територіях.