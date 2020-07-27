Курс долара цього тижня може перетнути позначку в 28 гривень - експерт

Поточного тижня курс долара щодо гривні може зрости до 28,1 грн.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який передано в розпорядження Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - зазначив Іосуб.

За його словами за минулий тиждень курс долара щодо гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,4%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,36 грн до 27,76 грн (+ 1,4%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,61/27,63 до 27,76/27,78 (+ 0,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 27,42/27,69 до 27,64/27,92 (+ 0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 1,0%.

У понеділок вартість золота на світовому ринку сягнула $ 1945 за трійську унцію. При цьому ціна золота встановила новий історичний максимум, перевищивши попередній рекорд у $1920, який був встановлений у вересні 2011 року. Попит на золото зростає на тлі пандемії COVID-19 і песимізму інвесторів з приводу перспектив світової економіки.