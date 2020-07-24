Мінфін викупить єврооблігації на $846 мільйонів за рахунок нового випуску

Міністерство фінансів України викупить на 846 млн доларів єврооблігації за рахунок коштів, отриманих від нових євробондів на 2 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Надходження від нового випуску (євробондів – ред.) будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Остаточна максимальна ціна прийняття для пропозиції обміну становить 846 150 610.00 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Доходність нових єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 млрд доларів становить 7,253%, терміном погашення – до 2033 року. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року. Єврооблігації, які за рахунок надходжень від цього випуску Мінфін планує викупити, номіновані в доларах, їхня дохідність становить 7,75%, термін погашення – 2021 та 2022 роки.

“Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом задля зменшення ризиків рефінансування. В той же час, ця транзакція доповнює наші зусилля щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах", – прокоментував викуп єврооблігацій міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 23 липня 2020 року успішно розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів та отримала макрофінансову допомогу від Євросоюзу на суму 1, 2 млрд євро.