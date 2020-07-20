Вантажообіг українського транспорту зменшився на 19,6%

Вантажообіг транспортних підприємств України за січень-червень 2020 року зменшився на 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 135,1 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-червні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 135,1 млрд ткм, або 80,4% від обсягу січня-червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за І півріччя 2020 року перевезли 275,5 млн тонн вантажів, на 16,3% менше у порівнянні із січнем-червнем 2019 року.

Вантажообіг залізничного транспорту за січень-червень 2020 року становив 82,68 млрд тонно-кілометрів (на 10,1% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 143,2 млн тонн вантажів (на 8,7% менше).

Вантажообіг автотранспорту за І півріччя 2020 року становив 20,09 млрд тонно-кілометрів (на 13,4% менше, ніж за січень-червень 2019 року), було перевезено 85,6 млн тонн вантажів (на 24,2% менше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив майже 1,37 млрд тонно-кілометрів (на 11,7% менше, ніж за січень-червень 2019 року), було перевезено 2,2 млн тонн вантажів (на 10,9% менше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у січні-червні 2020 року дорівнював 165,1 млн тонно-кілометрів (на 8,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), було перевезено близько 40 тис. тонн вантажів (на 5,7% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту за цей період становив 30,82 млрд тонно-кілометрів (на 39,8% менше, ніж за січень-червень 2019 року), було прокачано 44,5 млн тонн вантажів (на 21,8% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажообіг українського транспорту за 2019 рік збільшився на 2,1% у порівнянні із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів.