“Дніпро” пішов з аукціону. Кому приготуватися?

Чим ще володіє Державне управління справами

Державне управління справами або ж по народному ДУСя, створене ще за часів Кучми, завжди було притчею во язицех. Ніхто не міг пояснити, навіщо патронажній, по суті, службі з обслуговування потреб глави держави, стільки комерційних підприємств, культурних та оздоровчих установ та іншого майна? Навіщо горілчаний завод, молочно-товарна ферма, млин і ковбасний цех? Чи не варто їх продати, а інші - передати на баланс відповідних органів виконавчої влади? Очільник ДУС часів Ющенка на це відповідав: “Так спокійніше. Це гарантія, що не розкрадуть”. Попри передвиборчі обіцянки розпродати численні об’єкти, які знаходяться в підпорядкуванні президента, ДУСя продовжувала жити своїм життям.

Тому продаж 15 липня з аукціону державного пакета акцій ПАТ «Готель «Дніпро» за 1 мільярд 111 мільйонів гривень, можна тільки вітати. Президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки аукціону, нагадав, що торік у жовтні підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для продажу, і висловив сподівання, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належать Державному управлінню справами.

Нагадаймо, що у жовтні минулого року заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що “упродовж наступних трьох-чотирьох місяців планується передати до Фонду держмайна ще 9 об’єктів, серед яких – готель «Україна», комплекси «Пуща-Водиця» і «Конча-Заспа», лікеро-горілчаний завод тощо. Зараз щодо них тривають інвентаризація та підготовчі роботи, а стосовно деяких з них – судові процеси.

Тож, варто нагадати, які ж загалом об’єкти перебувають у відданні цього управління.

На офіційному сайті Державного управління справами (який, щоправда,не оновлювався з березня 2020 року) значаться такі:

1.Державне підприємство “Технобуд” (Київ, вул. Лаврська, 10).

2. Державне підприємство “Будівельно-монтажне управління Державного управління справами” (Київ, просп. Перемоги, 72).

3.Державне підприємство “Держінвестконсалтінг” (Київ, вул. Суворова, 13).

4. Державне підприємство “Чайка” (Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків). Це, взагалі, казкова контора, метою якої, як написано на сайті ДУС “організація виробництва високоякісної сільгосппродукції, її переробка та забезпечення потреб громадського харчування Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного управління справами та інших органів, установ та організацій, а також реалізація сільськогосподарської сировини, готової продукції стороннім юридичним і фізичним особам з метою отримання прибутку...

До складу цього підприємства входять кілька філій, це:

філія «Чемер» (Козелецький район Чернігівської області);

філія «Дударків» (Бориспільський район Київської області);

філія «Лісне» (Києво-Святошинський район Київської області);

філія «Рибгосп «Васильківський» (Васильківський район Київської області).

Крім виробництва сільгосппродукції, на Державному підприємстві «Чайка» налагоджено переробку продуктів:

у філії «Лісне» – молокопереробний цех, розташований у 30 км від м. Києва. Цех спеціалізується на виробництві молочної продукції, основними видами якої є: молоко, кефір, сири, сметана, йогурти тощо. Для виробництва молочної продукції використовується високоякісна сировина, яка постачається з власних молочнотоварних ферм ДП «Чайка» – філій «Лісне» і «Дударків».

у філії «Дударків» – млин, крупорушка;Філія розмістилася на території Бориспільського району Київської області з центром у селі Дударків, основний вид діяльності – виробництво і переробка зерна на борошно та крупи.

у філії «Чемер» – цех з виготовлення ковбасних виробів. Філія розташована на території Козелецького району Чернігівської області. Основними напрямами діяльності є: у тваринництві – виробництво свинини і молока, а в рослинництві – вирощування зернових, картоплі та овочів.

Філія «Рибгосп «Васильківський» розташована в мальовничому місці на річці Стугна неподалік від м. Василькова. Філія займається розведенням білого амура, товстолоба і коропа. Також на території рибгоспу надаються послуги з аматорського вилову риби.

5. Державне підприємство «Санаторій «Збруч» (Тернопільська обл., смт Гусятин).

6. Державне підприємство «Санаторій «Конча-Заспа» (Київ. Столичне шосе, 215).

7. Державне підприємство "Санаторій "Кришталевий палац" (Львівська обл., м. Трускавець).

8. Державне підприємство "Санаторій "Моршинський"( Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин).

9. Державний лікувально-профілактичний заклад "Санаторій імені М. О. Семашка"(РФ, Ставропольский край, м. Кисловодськ).

10. Національний камерний ансамбль "Київські солісти" (Київ, вул. Хрещатик, 2,).

11. Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» (Київ, вул. Лаврська, 10-12).

12. Національний культурний центр України у м. Москві (Російська Федерація м. Москва, вул. Арбат, 9, будівля 1).

13. Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна" (Київ, вул. Велика Васильківська, 103).

14. Редакція інформаційного бюлетня "Офіційний вісник Президента України". (Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 6).

15. Державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 38).

16. Державне підприємство "Укрінвестбуд"(Київ, вул. Банкова, 3).

17. Державне видавництво "Преса України" (Київ, пр-т Перемоги, 50).

18. Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (Київ, Україна, 01054).

19. Державне підприємство "Зал офіційних делегацій"(Київська область, м. Бориспіль, аеропорт).

20. Державне авіаційне підприємство "Україна". (Бориспіль, вул. Київський шлях).

21. Державне підприємство "Укржитлосервіс"(м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41).

22. Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" (Київ, вул. Банкова, 11).

23. Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (Київ, вул. Хрещатик, 2).

24. Національний комплекс "Експоцентр України" (Київ. пр-т Академіка Глушкова, 1).

25. Державне підприємство "Готель "Україна"(Київ, вул. Інститутська, 4).

26. Державна організація “Автобаза Державного управління справами” (Київ, вул. Петрівська, 12/28).

27. Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами (Київ, вул. Вишгородська, 150).

28.Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами. (Київ, Столичне шосе, 24 км).

29. Державна організація "Резиденція "Синьогора". (Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Гута).

30. Державна організація "Резиденція "Залісся" (Київська область, Броварський район, с. Богданівна).

31. Державна організація "Лісове господарство "Білоозерське" (Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Хоцьки).

32. Азово-Сиваський національний природний парк (м. Генічеськ Херсонської області).

33. Центр превентивної медицини Державного управління справами (Київ, вул. Акад. Заболотного, 15).

34. Державний заклад "Поліклініка №2" Державного управління справами (Київ, вул. Верхня, 5).

35. Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами. (Київ, вул. Академіка Заболотного, 21).

36. Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» (Київ, вул. Верхня, 5).

37. Управління адміністративними будинками Державного управління справами (Київ, вул. Банкова, 11).

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На жаль, ми ніде не знайшли даних про те, скільки все це майно може коштувати. Згаданий уже очільник ДУС у 2005 році в одному з інтерв’ю прямо зізнався, що не знає, яка всього цього вартість. Але напевно, що, продавши усі ці об’єкти, або, хоча б більшу частину їх, можна наповнити бюджет на мільярди...

Петро Сергієнко. Київ.