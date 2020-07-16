Небанківський фінансовий сектор є важливим фактором розвитку МСБ - експерти

Важливим фактором розвитку малого й середнього бізнесу є його кредитування небанківськими фінансовими установами.

Таку думку на онлайн-брифінгу в Укрінформі, присвяченому проблемам кредитування МСБ й організованому Асоціацією власників малого та середнього бізнесу й Венчурним корпоративним інвестиційним фондом «Фінстрім», висловили представники НБУ та експертного середовища.

«Регулятор вважає дуже важливим, щоб небанківські установи почали більш активно конкурувати з банками в наданні кредитних і не кредитних послуг. Конкуренція – це завжди добре, і вона має бути не лише між банками, а й між банками та небанківськими фінансовими установами – зокрема, в кредитуванні малого й середнього бізнесу», - зазначив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

За його словами, небанківські фінансові установи часто є більш гнучкими, бо їхнє регулювання є простішим, вони не повинні виконувати всього масиву вимог, яких дотримуються банки, мають більшу свободу вибору клієнтів і можуть пропонувати для них більш привабливі й конкурентні умови.

На брифінгу нагадали, що з 1 липня 2020 року в Україні розпочався етап розвитку небанківського ринку. Нацбанк прийняв повноваження з регулювання ринку небанківських фінансових послуг з його гармонізацією до стандартів ЄС.

«В усіх країнах зі сталою економікою фінансова система складається з двох рівнозначних і за активами і за обсягом кредитування та фінансування частин – це класичний банкінг і небанківські фінансові установи, які взаємодоповнюють і підстраховують одна одну, якщо якась з них дає якийсь збій. Такі фінансові компанії можуть стати достойною альтернативою фінансування малого й середнього бізнесу», - вважає власник і генеральний директор фінансової компанії FinStream і Cronvest Сергій Позняк.

Розвиток небанківського фінансового сектору має посприяти створенню так званого нематеріального активу компаній, який у цивілізованому світі становить 50-60%, в Україні ж компанії оцінюють лише за кредитною історією, наголосив Олексій Чуєв, співзасновник БІЗНЕС100, експерт з репутації. На його думку, створення фінансової альтернативи у вигляді небанківського сектору кредитування зробить прозорим увесь цей ринок.

«Альтернативні інвестори дивляться не тільки на фінанси, а й на репутацію, на бачення компанії. І бізнесмен отримує гроші – більш довгі, більш стратегічні й дешеві. І від цього реально виграють усі. Білі, прозорі банки, прозорі інвестиційні інституції й прозорий бізнес. Чим більше білого бізнесу – тим вища репутація цієї країни і тим благополучніша ця країна», - зазначив експерт.

Розвиток та реалізація проєкту відкриття доступу МСБ до ресурсів небанківських фінансових установ призведе до позитивного ефекту для економіки України й допоможе вилікувати її від «кредитної наркоманії», - переконаний президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров.

«Можливо, ми й справді сформуємо нових потужних гравців українського небанківського фінансового ринку – як фінансові компанії, які залучать кошти в малий і середній бізнес, і ми відійдемо від болючої тенденції кредитної наркоманії під величезні відсотки особам, які не перевірені, не мають належних кредитних історій», - зазначив експерт.

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Організатори брифінгу вважають, що у проєкті закону щодо регулювання кредитування небанківськими фінансовими установами треба посилити вимоги до небанківських фінансових установ, одночасно надавши певні повноваження, а саме: передбачити жорстку персональну відповідальність для власників та керуючих НФУ; створити спеціальні ліцензійні умови з підвищеними вимогами до НФУ, одночасно надавши право для залучення коштів широкого загалу; впровадити посилені вимоги до досвіду та репутації керівників НФУ; впровадити підвищені вимоги до стандартів надання послуг ІСІ, одночасно знизивши мінімальний поріг для інвестування.