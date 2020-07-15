Ощадбанк на СЕТАМ продає елеватор за 107 мільйонів

Ощадбанк продає на OpenMarket право укладення договору фінансового лізингу на елеватор у Дніпропетровській області за 107,6 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» виставило на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) право на укладення договору фінансового лізингу елеваторного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Елеватор місткістю 84700 м куб. для зберігання зернових культур, пл. 2397,42 кв. м, знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с.Личкове, вул.Партизанська. Об'єкт ніяких обтяжень не має.

Ціна продажу комплексу (сума договору) — 107 650 048 грн. Дата проведення торгів — 10 серпня 2020 року.

Мінімальний розмір першого платежу— 10 765 004 грн. Під час торгів (аукціону) сума може зрости. Крок електронних торгів (аукціону) — 50 000 грн.

«Ощадбанк давній та надійний наш партнер, який адаптується під ринок і пропонує вигідні умови для наших покупців. А ми з командою СЕТАМ з радістю йому у цьому допомагаємо. Загальна сума продажу активів банку за весь час співпраці склала 427 100 782 грн. Тому я впевнений, що і цей кейс зацікавить інвесторів» — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.