НБУ проводитиме перевірки банків онлайн

Національний банк України планує проводити перевірки банків дистанційно.

Про це розповіла в.о. глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Перше, що ми будемо робити (це взагалі була наша мрія, просто криза нас до цього підштовхнула) - проводити перевірки онлайн. Це пов'язано і з оптимізацією роботи людей, і з тим, щоб не навантажувати банки: висадка десанту в банку - це психологічний фактор. Сьогодні вже дуже багато всього оцифровано в банках. Коли ми приходимо, ми перевіряємо: достовірність звітності, первинні документи (наприклад, правильність оформлення застав). Ці дані вже можна перевіряти дистанційно, не обов'язково приходити в банк і там сидіти», - сказала Рожкова.

За її словами, якщо в цьому році продовжуватиметься карантин і будуть спалахи захворюваності, то НБУ взагалі, напевно, не буде виходити в банки. НБУ збирається зробити оцінку якості активів банків з моменту, коли почне відновлюватися економіка. І це можна зробити дистанційно.

«На сьогодні нам незрозуміла статистика кредитних канікул. Що таке кредитні канікули? Всім можна не платити. Ми адаптували свою "нормативку" і сказали, що не вважаємо це NPL. І коли закінчиться карантин і процеси реструктуризації, коли треба буде всі відсотки і несплачене тіло боргу реструктуризувати, розтягнути в часі, ось тоді стане зрозуміло, де нормальні кредити, а де, на жаль, NPL. І такі NPL, звичайно, будуть», - заявила в.о. голови Нацбанку.

Також вона відзначила, що у банків, які займаються виключно споживчим кредитуванням, є достатній запас міцності за рахунок цієї маржі, але нам треба буде це побачити.

«Банки, у яких стійка бізнес-модель - є і споживчі кредити, і корпоративні - у них, думаю, буде все нормально», - заявила в.о. глави НБУ.

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За її словами, банки не витримають цього дисбалансу, коли по кредитах є канікули, а по депозитах немає.

«Я дивлюся помісячно, і вже відсотковий прибуток зменшується. Також є приріст неотриманих доходів по банківській системі. Поки що некритично, але він вже є», - підсумувала Рожкова.