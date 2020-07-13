Суд відкрив провадження за позовом керівника Укрспирту до Мінекономіки

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Блескуна до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо визнання протиправним неприйняття рішення про оголошення конкурсного відбору керівника Укрспирту.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Блескуна до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність міністерства щодо неприйняття рішення про оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, позивач також просить суд зобов’язати Мінекономіки протягом 30 днів з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі оголосити відбір на посаду керівника вказаного підприємства. Суд ухвалив рішення про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

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Як повідомляв Укрінформ, Сергій Блескун подав дві позовні заяви: про необхідність проведення конкурсу на посаду керівника ДП «Укрспирт», та підписання контракту із діючим керівником ДП.