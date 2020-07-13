Суд відкрив провадження за позовом керівника Укрспирту до Мінекономіки
Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Блескуна до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність міністерства щодо неприйняття рішення про оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, позивач також просить суд зобов’язати Мінекономіки протягом 30 днів з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі оголосити відбір на посаду керівника вказаного підприємства. Суд ухвалив рішення про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
Як повідомляв Укрінформ, Сергій Блескун подав дві позовні заяви: про необхідність проведення конкурсу на посаду керівника ДП «Укрспирт», та підписання контракту із діючим керівником ДП.