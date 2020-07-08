МАУ та Air France літатимуть з Києва до Парижа п’ять разів на тиждень
Про це на своїй сторінці у Twitter написало пососльство Франції в Україні
«Посольство Франції повідомляє, що: рейси Київ - Париж - Київ виконуватимуть МАУ в середу та неділю протягом липня та серпня. Виліт з Києва о 9:55, приліт до Парижа о 12:20, виліт з Парижа о 14:00, приліт до Києва о 18:05 (відповідно)», - йдеться у дописі.
Рейси Париж-Київ-Париж заплановані авіакомпанією Air France у вівторок і п’ятницю з 13 липня та у вівторок, п'ятницю та суботу, починаючи з 23 серпня, додали у посольстві. При цьому виліт з Парижа планується о 7:25, а прибуття до Києва о 10:35, відповідно виліт з Києва об 11:50, а прибуття до Парижа о 15:10.
Французькі дипломати інформуються усі категорії мандрівників з третіх країн (не громадян Франції або країн ЄС), що для поїздок до столиці Франції вони повинні мати спеціальну довідку, яка пояснюватиме мету та доцільність мандрівки, а також письмове зобов’язання. Форму документу охочі можуть завантажити з сайту посольства французькою або англійською мовами.
Для отримання додаткової інформації посольство радить стежити за офіційним сайтом МВС Франції.
Як повідомляв Укрінформ, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені, в першу чергу, епідеміологічні показники, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні.