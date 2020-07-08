МАУ та Air France літатимуть з Києва до Парижа п’ять разів на тиждень

Авіакомпанії МАУ та Air France здійснюватимуть рейси Київ-Париж-Київ упродовж липня та серпня 2020 року один раз на добу п’ять днів на тиждень, щовівторка, щосереди, щоп‘ятниці, щосуботи та щонеділі.

Про це на своїй сторінці у Twitter написало пососльство Франції в Україні

«Посольство Франції повідомляє, що: рейси Київ - Париж - Київ виконуватимуть МАУ в середу та неділю протягом липня та серпня. Виліт з Києва о 9:55, приліт до Парижа о 12:20, виліт з Парижа о 14:00, приліт до Києва о 18:05 (відповідно)», - йдеться у дописі.

Рейси Париж-Київ-Париж заплановані авіакомпанією Air France у вівторок і п’ятницю з 13 липня та у вівторок, п'ятницю та суботу, починаючи з 23 серпня, додали у посольстві. При цьому виліт з Парижа планується о 7:25, а прибуття до Києва о 10:35, відповідно виліт з Києва об 11:50, а прибуття до Парижа о 15:10.

Французькі дипломати інформуються усі категорії мандрівників з третіх країн (не громадян Франції або країн ЄС), що для поїздок до столиці Франції вони повинні мати спеціальну довідку, яка пояснюватиме мету та доцільність мандрівки, а також письмове зобов’язання. Форму документу охочі можуть завантажити з сайту посольства французькою або англійською мовами.

Для отримання додаткової інформації посольство радить стежити за офіційним сайтом МВС Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені, в першу чергу, епідеміологічні показники, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні.