На Херсонщині стався масовий мор бичка - Держрибагентство

Масовий мор риби стався у Херсонській області: поблизу села Олександрівка зафіксовано загибель близько 400 тис. екземплярів бичка.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства України у Facebook.

«6️ липня о 9 годині при проведенні візуального моніторингу стану акваторії Дніпровсько-Бузького лиману, в районі с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області встановлено факт загибелі риби. Загальна кількість загиблого бичка складає близько 400 000 екз., розміром від 1 до 5 см», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час виявлення факту загибелі риби відчувався специфічний запах сірководню. Температура води становила від 27 градусів на глибині 1,5 м, до 28 градусів біля берега.

За інформацією відомства, з метою визначення ймовірних причин задухи риби, спеціалісти Херсонського рибоохоронного патруля відібрали проби води та передали для проведення гідрохімічного аналізу до Державної екологічної інспекції України у Херсонській області.

Читайте також: На Миколаївщині зафіксували масовий мор риби

Також, про факт замору риби поінформовано Державну екологічну інспекцію Кримсько-Чорноморського округу, Державну екологічну інспекцію у Херсонській області, дирекцію Національного природного парку «Нижньодніпровський», Головне управління Держспоживслужби в Херсонській області, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра.