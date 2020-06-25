Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення на Прикарпатті

Роботи із відновлення закритих через негоду дільниць на Прикарпатті будуть завершені сьогодні, 25 червня 2020 року. Перші приміські поїзди почнуть курсувати вже у вечері.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні, 25 червня 2020 року, залізничники закінчать роботи з відновлення закритих через негоду дільниць та запустять перші приміські поїзди. Зокрема, о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин. Завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж кількох днів колійники Укрзалізниці проводять активні відновлювальні роботи на дільницях колії, які були закриті внаслідок масштабних паводків на Прикарпатті. Загалом було зафіксовано пошкодження 14 дільниць інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях.

Основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опади були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи завершено на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин — Ворохта, Бурштин — Галич, Калуш — Бондарів та Заболотів — Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів та відновили понад 900 куб. м насипів та баластної призми.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00. Також колійні працівники проводять позапланові огляди та обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

Як повідомляв Укрінформ, через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів. Так, з 24 червня не курсують 4 приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта. Також з 25 червня Укрзалізниця відмінила курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.

Унаслідок сильних злив протягом 22-24 червня було підтоплено майже 285 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.