Уперше відбудеться Всеукраїнський з’їзд авіабудівників

У Харкові 27 червня вперше в історії України відбудеться Всеукраїнський з’їзд авіабудівників.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі асоціації «Укравіапром».

«27 червня у Харкові вперше в історії України відбудеться Всеукраїнський з’їзд авіабудівників. Участь у заході візьмуть представники провідних підприємств авіапромислової галузі, зокрема ДК «Антонов», АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес», компанія FED (АТ «ФЕД»), ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», та інші. На Всеукраїнському з’їзді будуть розглянуті питання про поточну ситуацію на підприємствах галузі та перспективи збереження і розвитку авіаційної промисловості України», - розповіли у відомстві.

Там повідомили, що до участі в роботі Всеукраїнського з'їзду авіабудівників запрошені перші особи держави: Президент, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністр оборони, Міністр фінансів, Міністр внутрішніх справ, Секретар РНБО, Гендиректор ДК «Укроборонпром», Голова Фонду держмайна, Президент УСПП, а також Герої України – працівники галузі, ректори профільних університетів України.

«Сьогодні в умовах розбудови авіабудівної галузі вкрай важливо виробити єдину державну політику у галузі авіабудування. Літаки «Антонова» сьогодні задіяні у всьому світі, доставляючи у вкрай необхідні вантажі. Ми можемо пишатися українським авіабудуванням, але саме сьогодні воно потребує державної підтримки. На жаль, досі не прийнята Державна комплексна програма розвитку авіаційної промисловості України, відсутній центральний орган виконавчої влади, який реалізував би державну політику в галузі авіабудування. З метою вироблення конкретних механізмів консолідації авіабудівних підприємств та подолання кризових явищ в авіабудування ми проводимо Всеукраїнський з’їзд авіабудівників», - прокоментував Президент Асоціації «Укравіапром» Віктор Попов.

Постанову про скликання Всеукраїнського з'їзду авіабудівників було ухвалено 18 червня 2020 року спільним рішенням Профспілки авіабудівників України, Асоціації підприємств авіаційної промисловості «Укравіапром» та Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України. Захід відбудеться за сприяння та підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.