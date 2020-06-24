Ситуація на ринку пального: чому ростуть ціни на українських АЗС

Після коронавірусного зниження цін на бензин відзначається незначне підвищення цінників вітчизняних мереж АЗС. Чого очікувати у найближчому майбутньому? Як зміниться цінова політика на автомобільне пальне найближчим часом?

Зміни вартості пального за останні тижні

У Києві і області спостерігається стабільне підвищення цін на бензин і дизпаливо до 30 копійок, а на скраплений газ - в межах пів гривні. На думку експертів, основна причина зростання вартості автомобільного пального - ослаблення карантинних обмежень. Постачальники в гонитві за втраченим прибутком накрутили цінники. Характерно, що підвищують ціну на бензин ті автозаправки, які раніше торгували нафтопродуктами з мінімальною маржею. До 15 квітня 2020 року паливо дешевшало зі швидкістю близько 0,5% на добу через карантин і зниження паливних котирувань. З червня становище кардинально змінилося. Фахівці передбачають поступове збільшення вартості, яке складе не менше двох гривень за літр бензину.

Ситуація у столиці та інших українських регіонах

Середня вартість А-92 в мережі АЗС України – 21,27 грн/л. Абсолютний максимум 23,99 спостерігається в Луганській області, а мінімум 17,99 - в Сумській області. На Харківщині та Сумщині заправитися можна дешевше 20 гривень за літр. На онлайн-ресурсі CARtaUA вказані актуальні ціни на автомобільне пальне. Інформація оновлюється щодня, тому на сайті можна переглянути динаміку змін у Києві і областях.

Зміна середньої вартості за останній тиждень по Київській області, в гривнях:

• А-95 - +0,14;

• А-92 - 0,24;

• ДП - 0,16.

Дорожчі поставки нафтопродуктів витісняють розпродане в карантин недороге пальне.

«Можна було б прогнозувати, що на цьому тижні значне підвищення цін на бензин і дизель буде малоймовірним, якби не нервозність, яку вносить невизначена ситуація з введенням високих мит проти імпортного дизпалива і зрідженого газу - зазначив Сергій Куюн. - Нагадаю: українські виробники пального розгорнули безпрецедентну кампанію по тиску на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі при Мінекономіки. Очікується, що питання в черговий раз буде розглядатися комісією на цьому тижні. Якщо підвищення мит затвердять - це може призвести до втрати 30% ринку дизеля через припинення російських поставок. Причому в розпал збиральної кампанії!

Ситуація вибухонебезпечна. Уже зараз видно ажіотаж з оптовими закупівлями, що додатково підвищує ціни в опті, а що буде з цінами в роздробі, якщо мита запровадять, - важко навіть прогнозувати. Але точно можна сказати: закупівельні ціни на дизельне пальне і скраплений газ в Україні можуть стати максимальними в Європі в разі введення обмежень на імпорт нафтопродуктів, чого домагаються українські нафтопереробні компанії».