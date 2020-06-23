Сума банківських вкладів фізичних осіб сягнула 530 мільярдів – Фонд гарантування

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 червня становила 529,85 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 червня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 529,85 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У тому числі вклади у національній валюті становили 306,71 млрд грн, вклади в іноземній валюті – 223,14 млрд грн. Кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн). Гарантіями Фонду повністю покривається 41,2% від загальної суми вкладів, що становить 218,50 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їхніх вкладів на 1 червня 2020 року – 34,66 млрд грн (6,5% від загальної суми вкладів).

Як повідомлялося, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 червня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банка. На 1 травня 2020 року фізособи тримали у банках-учасниках ФГВФО 524,34 млрд грн.