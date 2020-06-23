Французька компанія Renault розглядає можливість співпраці із ЗАЗ - посол

Питання співпраці французького автовиробника Renault та запорізького заводу, що входить до корпорації Укравто, залишається на порядку денному.

Про це під час візиту до Запоріжжя сказав Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Розглядається можливість реалізації проєкту (мова йде про відновлення виробництва автомобілів Lada — авт.), але ця криза змусила компанію Renault, яка і справді вивчає цю можливість, трохи загальмувати і призупинити його реалізацію. Справа у тому, що наразі вся світова автомобільна промисловість перебуває в дуже скрутному становищі, і можливо це вплине на перспективи реалізації цього проєкту. Втім, він залишається на порядку денному, і рішення буде ухвалюватись відповідно до ситуації”, - прокоментував Етьєн де Понсен.

Як повідомлялося, з січня 2017 Lada є брендом Groupe Renault, французького виробника, представленого в 135 країнах.

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В коментарі Укрінформу речник Корпорації Укравто (до складу якої входить ЗАЗ) Дмитро Скляренко повідомив, що наразі на Запорізькому автомобільному заводі очікується скорочення штату.

“На жаль, ситуація, яка складається в автомобільній галузі в глобальному масштабі, через вплив пандемії, змушує всіх автовиробників йти на вимушені заходи. Заходи, які, передусім, дають можливість адаптуватися до нової реальності: падіння попиту. Запорізький автомобільний завод не виняток, і такий крок, як скорочення штату, неминучий”, - сказав Скляренко.

Як раніше повідомлялось, виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі зупинено з 2018 року.