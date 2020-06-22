В Україні перейшли до технологічного етапу запуску нового високошвидкісного інтернету

Три найбільших мобільних оператори, що раніше отримали ліцензії для запуску високошвидкісного мобільного інтернету - LTE на частотах 900 МГц, перейшли до технологічного етапу проєкту.

Про це йдеться в коментарі завсектором із забезпечення діяльності голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Богдани Півень, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Розпочато турбулентний етап переналаштування операторами мереж, заміни та встановлення нового обладнання, частотних фільтрів базових станцій, переключення каналів, тестування мереж на відсутність перешкод, перевірка параметрів якості зв’язку і нарешті технологічний запуск #LTE900, що реалізує бажання абонентів користуватися інтернетом повсюди: у горах, на дорогах і в селах", - зазначила Півень.

За словами представника НКРЗІ, роботи мають бути повністю завершені до кінця 2020 року.

"Цього літа оператори здійснять обмін радіочастотами у восьми західних областях України та поступово просуватимуться на схід України, а до кінця 2020 року роботи мають бути повністю завершені", - зазначила вона.

Як повідомлялось, проєкт із запуску LTE на частотах 900 МГц стартував улітку 2018 року. Основна робота за проєктом у 2018-2019 роках полягала у пошуку варіантів добровільного обміну каналами між операторами та детального покрокового алгоритму всіх процесів. Після переговорного процесу між операторами Kyivstar, Vodafone, lifecell, Інтертелеком було досягнуто компромісу. Складність полягала в обмеженій кількості наднизьких частот, які при цьому були нерівномірно розподілені між операторами. А також у відсутності в чинному законодавстві механізмів спонукання операторів до ефективнішого використання обмеженого радіочастотного ресурсу, необхідності враховувати дислокацію засобів зв'язку Збройних сил України тощо.

Наразі базові станції операторів працюють здебільшого у діапазоні 1800 МГц. Але вже у липні вони почнуть розгортання мереж 4G у діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією більшу територію.

Як відомо, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського, що був підписаний у липні 2019 року та спрямований на вирішення проблеми цифрової нерівності, розроблено план дій із запуску 4G на зайнятих сьогодні радіочастотних смугах. Уряд погодив перерозподіл радіочастотного спектра 800-900 МГц між чотирма національними операторами України. Зараз він використовується для стандартів CDMA-800 і GSM-900. Але вже найближчим часом оператори почнуть впроваджувати в цьому спектрі зв'язок нового покоління.

За цим указом, національним операторам зв'язку необхідно звільнити такі діапазони: 790-862 МГц, 880-915 МГц і 925-960 МГц. Також від операторів вимагається здійснити рефармінг радіочастотного ресурсу в діапазоні 824-960 МГц. Свої частки потрібно здати регулятору для перерозподілу. Після процесу рефармінгу регулятор видасть нові ліцензії на 4G.

29 жовтня 2019 року було досягнуто домовленості щодо перерозподілу частот 900-го діапазону таким чином, щоб на них можна було швидко розгорнути 4G та впровадити технологічну нейтральність у діапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц і 2600 МГц.