WizzAir запускає рейс «Запоріжжя – Дортмунд»

З 2 серпня із відривається нове авіасполучення Запоріжжя – Дортмунд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

“З 2 серпня з Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» можна буде долетіти прямим рейсом до Німеччини. Лоукост Wizz Air запускає рейс «Запоріжжя – Дортмунд». Літаки здійснюватимуть вильоти двічі на тиждень – щосереди та щонеділі. Вартість квитків – від 24,99 євро”, - зазначив Буряк.

Як раніше повідомлялось, аеропорт «Запоріжжя» відновив внутрішні рейси.

Наразі готовий приймати пасажирів і новий термінал аеропорту. Міська влада говорить, що термінал буде офіційно відкритий одразу після отримання усіх необхідних підписів.

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Лоукост SkyUp планує запустити рейси до Ріміні (Італія), Іракліона (Греція), Батумі (Грузія), Ларнаки (Кіпр), Бургаса (Болгарія), Праги (Чехія). Також готуються бюджетні рейси до Будапешта (Угорщина), Відня (Австрія), Вільнюса (Литва), Вроцлава (Польща), Гданська (Польща), Кракова (Польща) лоукоста WizzAir.