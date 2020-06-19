Мінфін наступного року планує продовжити індексацію пенсій

Міністерство фінансів планує у наступному році продовжити індексацію пенсій.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Змінами до бюджету, які були підтримані вами в квітні, були передбачені на індексацію пенсій. Ми передбачаємо індексацію і в наступному році", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, у травні в Україні провели індексацію пенсій для понад 8 млн пенсіонерів. А з 1 квітня 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому на 500 грн.