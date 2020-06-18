Місія МВФ може відвідати Україну вже у липні — Мінфін

Місія Міжнародного валютного фонду може приїхати до України вже в липні, після чого можна буде говорити про другий транш кредиту.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приїзд місії планується у липні-серпні, скоріш у липні. І після цього можна буде говорити про транш", - сказав Марченко.

Він також нагадав, що Україна за декілька років планує відмовитись від кредитування з боку МВФ.

"Будь-яка нормальна країна має рости, в тому числі і у співпраці з МВФ. Наразі у нас є потреба запозичувати, в тому числі й у бюджет. Ми вбачаємо за можливе у 2022 році не запозичувати з боку МВФ в бюджет напряму", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України розміром 5 млрд доларів терміном на півтора року.

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.