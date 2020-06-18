Організатори закупівлі пакунків малюка діяли в межах закону – Мінекономіки

При закупівлі пакунків малюка, яку наразі розслідує Державне бюро розслідувань, державна установа (ДУ) “Професійні закупівлі” діяла відповідно до законодавства.

Про це заявили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, якому напряму підпорядковується ДУ.

"Централізована закупівельна організація ДУ “Професійні закупівлі” напряму підпорядковується Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, і при проведенні закупівель дотримується правил прозорості, неупередженості та законності. ДУ “Професійні закупівлі” готове до співпраці зі слідством та надасть всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Мінекономіки, саме "Професійні закупівлі" виявили змову представників бізнесу на указаних торгах.

"З квітня 2020 року ДУ “Професійні закупівлі” на доручення Міністерства соціальної політики займається організацією закупівлі пакунків малюка на суму 1,2 млрд грн. У процесі закупівлі організація випередила строки, передбачені законодавством України, та виявила змову представників бізнесу на торгах. При цьому, закупівля пакунків малюка ще не завершена, тож перерахування коштів будь-якому з учасників не відбулося", - підкреслили в міністерстві.

Троє працівників ДУ 15 червня отримали повістки на допит у Державне бюро розслідувань. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка. Державне бюро розслідувань відкрило з цього приводу кримінальне провадження за статтями 191 (ч. 5) та 364 (ч. 2) Кримінального кодексу України. У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном.

Як повідомлялося, 3 березня 2020 року постановою №172 Кабінет міністрів України делегував проведення закупівлі пакунків малюка централізованій закупівельній організації ДУ “Професійні закупівлі”. У закупівлі взяло участь 13 представників бізнесу. Під час розгляду пропозицій ДУ виявила ознаки змови шести учасників закупівлі. Усі факти можливої змови ДУ “Професійні закупівлі” передала в Антимонопольний комітет України на розгляд. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність вимогам тендеру.

Наразі закупівля пакунків малюка оскаржується в Антимонопольному комітеті України через відхилення кількох учасників.

На цьому тижні моніторинговий портал DoZorro заявив про спроби Міністерства соціальної політики провести закупівлі пакунків малюка в обхід тендерних процедур. За даними порталу, з цього приводу керівника "Професійних закупівель" вже викликали на допит в Державне бюро розслідувань.