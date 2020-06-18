Міністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.

Про це повідомляє Yonhap.

«Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця.

Зазначається, що за останні кілька років криптовалюти bitcoin й ethereum набрали великої популярності у Південній Кореї, особливо серед інвесторів, які хочуть заробити швидкі гроші.

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Раніше у місцевому Мінфіні розглядали можливість запровадити податок у 20% на прибуток від транзакцій з криптовалютою.