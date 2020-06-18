Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту
Укрінформ
Міністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.
Про це повідомляє Yonhap.
«Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту», - йдеться у повідомленні.
За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця.
Зазначається, що за останні кілька років криптовалюти bitcoin й ethereum набрали великої популярності у Південній Кореї, особливо серед інвесторів, які хочуть заробити швидкі гроші.
Раніше у місцевому Мінфіні розглядали можливість запровадити податок у 20% на прибуток від транзакцій з криптовалютою.