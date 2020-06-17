МОУ дозволили не укладати оборонний договір зі США на суму більше €5 мільйонів

Кабінет міністрів дозволив не укладати компенсаційний (офсетний) договір з урядом США, який стосувався оборонних закупівель 2019 року.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляється в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, суть проблеми полягала в тому, що Міністерством оборони України було схвалено надісланий урядом США Лист пропозиції та прийняття (Letter of Offer and Acceptance) UP-B-UCJ від 7 листопада 2019 р. щодо закупівлі за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн євро. Схвалення цієї пропозиції означало взяття на себе Міністерством оборони України та урядом США зобов’язань, передбачених Листом пропозиції та прийняття (договір оферти).

Водночас законодавство США забороняє держустановам укладати компенсаційні (офсетні) договори. Відтак, у зв’язку з викладеним та через те, що із 2014 року Збройні сили України на безоплатній основі отримали від уряду США матеріально-технічну допомогу на суму понад 11,5 млрд грн, Кабінет міністрів надав дозвіл не укладати компенсаційний (офсетний договір) з урядом США.

У пояснювальній записці також зазначається, що згідно з Листом пропозиції та прийняття передбачено постачання до України 10 пускових установок ПТРК «Джавелін», 150 ракет до них, допоміжного обладнання та послуг із технічного обслуговування на суму 36 млн 598 тис. 403 долари США.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня уряд США передав Україні ПТРК «Джавелін», боєприпаси та військові рації на загальну суму 60 млн доларів.