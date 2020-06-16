Колишній керівник “Запоріжжяобленерго” постане перед судом

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керівника ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці САП у Facebook.

“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керівника ПАТ "Запоріжжяобленерго"”, - йдеться у пості.

Відповідно до матеріалів розслідування, керівники ПрАТ "ХК "Енергомережа" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" організували схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти ПрАТ "ХК "Енергомережа". Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».

У рамках досудового розслідування встановлено, що наміру виконувати свої зобов'язання перед ДП "Енергоринок" щодо перерахування вказаних коштів керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" не мав. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків на загальну суму 346,22 млн гривень.

Дії колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України як організацію зловживання службовим становищем та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі. Колишньому керівнику ПАТ "Запоріжжяобленерго" інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

На сьогодні обвинувальний акт у справі скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року ексголову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» було доставлено до Національного антикорупційного бюро України в порядку екстрадиції з Федеративної Республіки Німеччина.

17 квітня 2019 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,01 млн гривень, яка була внесена через два дні його захисником.