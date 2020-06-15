Укртелеком продає вишки мобільного зв`язку

ПАТ "Укртелеком", якому належить мобільний оператор "ТриМоб", розпродує свої вишки мобільного зв`язку.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"ПАТ "Укртелеком" реалізує через електронну торгову систему незадіяні для власних потреб антенно-щоглові споруди. Такі АЩС можна використовувати для забезпечення покриття стільниковим зв'язком або для інших бездротових технологій", - йдеться в оголошенні.

Як свідчать дані про продаж, усього реалізується понад три десятки вишок.

В "Укртелекомі" уточнили, що список об'єктів постійно оновлюється.

Логи про продаж розміщені на електронному майданчику "Полонекс", який є лідером з реалізації державного майна в Prozorro.Sale.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року стало відомо, що мобільний оператор "ТриМоб", який є дочірньою компанією "Укртелекому" відмовився від розвитку власної мобільної мережі і планує надавати послуги своїм абонентам, використовуючи мобільну мережу доступу партнера - компанії Lycamobile Україна. Виняток складе лише Київ, де"ТриМоб" залишить частотний ресурс в своєму користуванні.

Як вважають в Укртелекомі, це відкриває оператору нові конкурентні можливості серед мобільних гравців телекомринку.

Крім того, "ТриМоб" продовжить співпрацювати з Lycamobile Україна та реалізовувати проект з конвергентної послуги "Альтернативна телефонія" (FMC - відновлення фіксованої телефонії за допомогою мережі радіодоступу).

"Укртелеком" оголосив про запуск першої в Україні 3G-мережі під брендом Utel в 2007 році. З 2012 року зв'язок третього покоління починає представляти окрема юрособа оператора під новим брендом - "ТриМоб".

На сьогодні "ТриМоб" - це мобільний оператор, який має свій номерний ресурс (+38091) і надає послуги 3G інтернету за стандартом UMTS на частотах в діапазоні 2100 МГц.

За повідомленнями в ЗМІ, в 2018 році директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов оцінював збитки Трімоб до 300 млн грн рік.