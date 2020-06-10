НБУ продає на аукціоні нерухомість, набуту у власність за кредитами рефінансу

Національний банк України 26 червня 2020 року на аукціоні планує продати ½ та ½ господарчих будівель, господарчих споруд у Одеській області, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України № 388-рш від 09 червня 2020 року здійснює відчуження, шляхом проведення аукціону на сайті zakupki.prom.ua об’єкта нерухомого майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, а саме: ½ та ½ об'єкта нерухомого майна, що складається з господарчих будівель, господарчих споруд, загальною площею - 27 755,40 кв.м., які розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Винокурова №1", - йдеться в повідомленні.

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Дата проведення електронних торгів – 26 червня 2020 року. Час торгів ‒ з 9:00 до 18:00.

Початкова ціна продажу лоту: 80 269 447,17 грн. без ПДВ.