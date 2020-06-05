НБУ на рік запровадив антикризові заходи для підтримки банків

Національний банк України запровадив нові антикризові заходи для підтримки банків на період до червня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

“Розповідаємо про нові антикризові заходи для підтримки банків. Національний банк до червня 2021 не застосовуватиме заходи впливу до банків за порушення нормативів. Йдеться про нормативи достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику”, - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що це поширюється лише на ті банки, у яких виникли порушення нормативів через негативний вплив карантину.

”Не поширюється на банки, які попри рекомендації НБУ виплатили дивіденди акціонерам”, - підкреслили в НБУ.

У Нацбанку розповіли механізм підтримки. Так, банк упродовж 30 днів із дня порушення надає НБУ план заходів для усунення порушень або програму капіталізації. Також банк щомісячно звітуватиме регулятору про виконання плану.

До часу усунення порушень банк має дотримуватися обмежень. Йдеться про операції з пов’язаними особами, розподіл капіталу, виплати додаткових винагород топ-менеджменту.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову, після карантину банки мають провести реструктуризацію кредитів. Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка. Реструктуризація почнеться тоді, коли завершиться карантин, наголосила Рожкова.